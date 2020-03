UEFA Euro 2020, campionato rinviato al 2021. Raggi: l’evento sportivo slitta per poter regalare a tutti emozioni uniche in un clima più sereno. Frongia: l’emergenza Covid-19 impone un passo indietro.

Roma – Riprogrammato per l’estate del 2021 il Campionato Europeo di calcio UEFA Euro 2020, causa emergenza sanitaria dovuta al diffondersi in Italia e in altri paesi del continente del Coronavirus.

Una decisione difficile da prendere per UEFA, che ha cercato di portare avanti, congiuntamente alle 12 città coinvolte per la 60° edizione del torneo, l’idea di poter giocare sui rettangoli verdi fino all’ultimo, senza pensare ad alternative possibili sino a pochi giorni fa.

Il clima di incertezza sanitaria e di restrizioni imposte dal Governo italiano e da molti altri paesi europei, però, non ha potuto che portare all’estrema conseguenza: la decisione di rimandare di 12 mesi la competizione.

Il planning rimarrà invariato: sarà sempre la Capitale d’Italia ad ospitare la cerimonia e la gara inaugurale oltre al concerto di apertura della sera prima. Così come restano invariate le location della altre gare, nel medesimo ordine e con le stesse squadre già stabilite nel Final Draw di Bucarest dello scorso novembre.

“La decisione della UEFA è stata sofferta ma inevitabile – dichiara la Sindaca Virginia Raggi – Una decisione che va nella direzione di preservare la salute delle persone in questo momento così difficile. Vogliamo vivere il Campionato Europeo di calcio in piena serenità e senza rischi e sono sicura che sarà un evento dalla portata internazionale indimenticabile per la nostra città”.

“Abbiamo sperato fino all’ultimo di poter disputare gli Europei a partire dal 12 giugno 2020 nella nostra città – afferma il Commissario Straordinario di Roma Capitale per UEFA Euro 2020 Daniele Frongia – ma non possiamo rischiare la salute della cittadinanza e dei milioni di turisti e tifosi che è giusto si riversino per le strade delle varie città coinvolte senza timore alcuno. Aspettiamo la fine dell’emergenza sanitaria e, nel frattempo, proseguiremo il lavoro ininterrottamente con UEFA, FIGC, il Local Operator, l’Ufficio di scopo e tutti gli altri di Roma Capitale coinvolti per offrirvi una manifestazione di altissimo livello che, siamo certi, resterà nella storia”.

Per ogni tipo di aggiornamento si rimanda al sito ufficiale dell’evento https://it.uefa.com/uefaeuro- 2020/ e ai canali social dedicati.