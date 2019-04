Uln Consalvo (calcio), l’Under 16 provinciale B pronta per il torneo internazionale di Agropoli

Roma – Una tradizione che prosegue. Anche quest’anno, per la terza volta consecutiva, il Consalvo sarà al torneo internazionale di Agropoli. Il club capitolino porterà la sua Under 16 provinciale “B”, quella che gioca fuori classifica nel suo girone stante la presenza del primo gruppo allenato da Angelo Maura (tra l’altro al comando del suo campionato).

“Un’esperienza molto formativa per i nostri ragazzi” dice il responsabile della Scuola calcio Armando Ciarrocchi che guiderà il gruppo stante l’assenza per motivi personali di mister Paolo Schiavi. In panchina coi ragazzi ci sarà il vice di Schiavi, vale a dire mister Carmelo Lo Verde che tra l’altro è anche allenatore degli Esordienti 2007.

“Il gruppo avrà modo di confrontarsi con squadre di ottimo livello e con calciatori provenienti dall’estero – prosegue Ciarrocchi – Siamo convinti che la nostra Under 16 abbia delle buone capacità e possa esprimerle nel corso di questo torneo”. Una manifestazione che l’anno scorso ha visto il Consalvo trionfare con il gruppo 2004 e fare molto bene anche coi ragazzi del 2002, sotto gli occhi dello stesso Ciarrocchi e di mister Sergio Del Monaco.

“Quest’anno saremo impegnati ad Agropoli dal 17 al 20 aprile, rientrando il sabato prima di Pasqua. Si giocherà di mattina e di pomeriggio e come al solito sarà una grande festa”. Ciarrocchi parla più in generale della conformazione del gruppo di mister Schiavi.

“Ci sono tanti ragazzi ex De Rossi in questa squadra: la società ha deciso di accoglierli e di affiancarli al primo gruppo allenato da Maura. Alcuni di questi ragazzi si sono anche meritati uno spazio con la selezione che è prima in classifica e questo è sicuramente un aspetto importante. Si sono sempre allenati con costanza, serietà ed impegno e ora tifiamo per loro ad Agropoli”. Prima del torneo pasquale, l’Under 16 provinciale di Schiavi (che sabato scorso ha pareggiato 4-4 in un’amichevole col Certosa) giocherà una gara di campionato a Nettuno.