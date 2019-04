Virtus Divino Amore (calcio, I cat.), Fagiolo pronto alla battaglia: “Quattro partite decisive”

Roma – Una sosta di attesa fremente per la Virtus Divino Amore. La squadra di mister Andrea Fagiolo è attualmente all’ultimo posto del girone G di Prima categoria, ma i giochi per evitare la retrocessione diretta e guadagnare anche un play out casalingo sono totalmente aperti.

“Il morale del gruppo non può essere alle stelle, ma ci faremo trovare pronti per le ultime quattro gare che sono fondamentali per noi” dice proprio mister Fagiolo, subentrato a stagione in corsa. “Non mi aspettavo di soffrire così, anche se sapevamo che sarebbe stato un percorso difficoltoso – dice l’allenatore – Non abbiamo mai potuto contare su un organico al completo e questo per una squadra che non ha potuto allestire la Juniores è stato sicuramente un problema in più, poi una serie di episodi ci hanno frenato. Ma ora dobbiamo mettere alle spalle tutto quello che è successo e concentrarci sulle ultime quattro gare che sono alla nostra portata”.

La prima di queste è in programma al “Millevoi” il prossimo 28 aprile: avversario quel Marino che è terzultimo e sopravanza i capitolini proprio di tre punti… “All’andata pareggiammo 0-0. Loro non mi fecero una cattiva impressione, soprattutto nel primo tempo. Poi alla distanza noi crescemmo senza riuscire a conquistare il risultato pieno. Comunque ogni partita fa storia a sé e alla ripresa cercheremo di dare il massimo per centrare una vittoria che servirebbe tantissimo anche dal punto di vista del morale”.

L’allenatore non si aspetta una partita molto tattica. “A questo punto della stagione i tatticismi hanno un peso relativo. Bisognerà fare le cose con lucidità – dice Fagiolo – Ma soprattutto conteranno la voglia di vincere e la carica agonistica per cercare di sfruttare il fattore campo. Il pareggio? Non dobbiamo valutare altre ipotesi al di fuori della vittoria e scenderemo in campo con quell’obiettivo in testa, senza fare troppi calcoli”.