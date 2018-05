Roma – Si torna in campo dopo tre giorni di stop per gara-2 del primo turno playout. Con i Roseto Sharks che domani ospiteranno la Virtus Roma al PalaMaggetti alle ore 21.00. In gara-1, vinta 91-83, Roma ha sfruttato sotto canestro la coppia Roberts-Landi (45 punti e 16 rimbalzi in due). Ma ha potuto contare anche su una grande prova di Thomas (25 e 11 rimbalzi) e l’ottima prova in regia di Baldasso (7 assist).

Roma cercherà di avere maggiore impatto tra gli esterni, dove Roseto ha confermato i pronostici della vigilia dimostrandosi molto pericolosa con Carlino e Contento. Da non sottovalutare l’impatto fisico di Infante e Ogide davanti al caldo pubblico abruzzese. Gli uomini di coach Bucchi si sono allenati tutta la settimana e partiranno alla volta dell’Abruzzo nel pomeriggio di oggi con tutti gli effettivi a disposizione a eccezione di Gabriele Benetti.

Le parole del coach

“Tra una gara e l’altra si cerca di migliorare qualche errore che ha magari facilitato alcune cose agli avversari e allo stesso tempo cambiare degli aspetti in modo da presentarci con una faccia leggermente diversa, come è normale in una serie di playoff o playout che sia”.

“In gara-1 non ho avuto particolari sorprese, è stata la partita che mi aspettavo anche dal punto di vista degli errori che potevamo fare, ed è sicuramente su questi errori che abbiamo lavorato principalmente in vista di gara-2. Il fatto di giocare su un campo molto caldo, con tanti tifosi, è una cosa che alla fine esalta i giocatori avversari”.

“Quindi credo sia bello anche per la nostra squadra giocare in un’atmosfera simile, un pubblico sì caldo ma anche molto corretto per quelle che sono state le mie esperienze su quel campo, è sicuramente di stimolo a giocare meglio anche per gli avversari”.

Arbitri – Arbitreranno l’incontro i signori Andrea Masi (Firenze), Claudio Di Toro (Perugia) e Corrado Triffiletti (Messina).