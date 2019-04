Volley Club Frascati, il 3 e 4 aprile l’evento “speciale” del torneo denominato “Terzo Tempo”

Roma – Un evento speciale, giunto alla sua quarta edizione. Il Volley Club Frascati, in collaborazione con l’Anpis regionale, il Csm di Frascati e l’associazione Alchimia, ospiterà mercoledì 3 e giovedì 4 aprile prossimi il torneo “Terzo Tempo”. Una kermesse che vedrà protagoniste persone con disagio mentale e che metterà di fronte una serie di formazioni, tra cui quelle provenienti dalle Marche (associazione Solidalea), dalla Puglia (L’Adelfia) e dall’Umbria (Baraonda) oltre che quelle locali di Frascati-Ciampino (Alchimia) e di Ariccia-Pomezia (Evergreen) e una formazione amatoriale di “normodotati”.

L’intento della manifestazione, fortemente voluta sin dalle prime edizioni dall’attuale presidente del Volley Club Frascati Massimiliano Musetti, dalla vice presidente regionale di Anpis Lazio Elena Bellisario e dal presidente di Alchimia Carlo Colognese, è quello di sensibilizzare l’opinione pubblica e in particolare la comunità del territorio castellano su tematiche molto importanti come l’integrazione sociale e la promozione della salute mentale anche attraverso eventi sportivi come quello del torneo “Terzo Tempo”.

Le varie compagini si sfideranno ogni giorno per quattro ore (dalle 9 alle 13) al palazzetto dello sport di Vermicino, poi al termine della kermesse si darà luogo ad un pranzo in cui avverrà la premiazione. “Lo sport è da noi inteso come momento aggregativo, socializzante, reintegrativo, sensibilizzante e di superamento delle barriere tramite la condivisione di esperienze, emozioni e obiettivi condivisi” dicono in coro la Bellisario e Colognese che con le realtà associative di cui fanno parte propongono alle persone con disturbi mentali iniziative di inclusione di varia natura.

“Il rapporto con Anpis e Alchimia dura da tempo ed è per noi motivo di vanto – dice il presidente Musetti – Questo gruppo di quasi venti persone di età compresa tra i 25 e i 55 anni si allena tutti i lunedì mattina presso la nostra struttura, seguito dal sottoscritto e dai nostri tecnici Luca Liberatoscioli e Annalisa David. Il torneo è il “completamento ideale” di questo percorso e siamo convinti che saranno due giorni di pallavolo davvero speciali”.