Volley Club Frascati (serie C/f), Cicola a fine girone d’andata: «Bilancio sicuramente positivo»

Roma – E’ terminato con una gran vittoria il girone d’andata della serie C femminile del Volley Club Frascati. Le ragazze di coach Fosco Cicola hanno battuto in casa Terracina (quinta forza del girone) per 3-2, conquistando anche due punti molto pesanti nella corsa alla salvezza: ora la zona “rossa” è lontana cinque punti ed è un discreto vantaggio anche se c’è da giocare tutto il girone di ritorno.

«Il bilancio di questa prima parte di stagione è sicuramente positivo – dice Cicola – Non va dimenticato che ho preso la squadra in corsa anche se si era all’inizio del campionato e quindi ci è voluto un po’ di tempo per far assorbire la mia idea di pallavolo al gruppo». Alla fine del match vinto con Terracina, Cicola è parso piuttosto contrariato nonostante il pesante successo.

«Istintivamente pretendo sempre il massimo dalle ragazze perché vedo che loro hanno delle potenzialità molto importanti e possono fare di più, ma comunque sono molto soddisfatto dell’impegno e dei sacrifici che hanno fatto in questa prima parte dell’anno. Come è accaduto già in altre occasioni, anche con Terracina abbiamo avuto la possibilità di chiudere prima l’incontro e invece, dopo aver vinto i primi due set, ci siamo un po’ seduti subendo la rimonta delle pontine prima di portare a casa la vittoria al tie break. Ma questo è un gruppo giovanissimo che evidentemente può avere qualche difetto di personalità nei momenti decisivi delle partite».

Eppure la vittoria di sabato è stata la terza su quattro al tie break (tre su tre in casa). «Sono due discorsi diversi – spiega Cicola – Credo che una squadra di personalità possa chiudere prima le partite, ma le ragazze poi sono brave a mantenere alta la voglia di portare a casa la vittoria anche al tie break e dopo aver subito una rimonta».

La fine del girone d’andata porterà la classica sosta di un week-end prima di riprendere i match ufficiali con le prime terribili gare del ritorno dove il Volley Club Frascati incrocerà le prime tre della classe (Civitacchia, Del Prete Latina e Volley Friends). «In questo periodo il nostro lavoro cambierà poco, anche se forse ci concentreremo un po’ di più sulla parte fisica in questa settimana. Poi lascerò il week-end libero alle ragazze per consentire loro di “staccare” un po’ e dopo inizieremo a preparare il duro match casalingo con Civitavecchia».