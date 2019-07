Zingaretti: Coppa Mondo canottaggio a Sabaudia è vittoria di squadra

Roma – “Abbiamo vinto una bellissima sfida ora se ne apre un’altra: fare un grande evento”. Lo ha dichiarato Nicola Zingaretti, presidente della Regione Lazio, a margine della firma del protocollo per la ‘Coppa del Mondo di canottaggio Sabaudia 2020′. “Una vittoria- ha continuato- come questa e’ possibile solo lavorando tutti insieme, d’altronde chi e’ chiamato a decidere oltre ad ammirare le bellezze e le potenzialita’ del territorio guarda anche al team che organizza e qui la squadra c’era e la Regione ha fatto e continuera’ a fare la sua parte. Qui c’e’ tutto, promozione territoriale di un luogo meraviglioso come Sabaudia, grande sport e attenzione mondiale. Il Lazio e l’Italia hanno bisogno di grandi eventi, ricordo che oltre alla Coppa del mondo di canottaggio 2020 ospiteremo anche la Ryder Cup nel 2022, pero’ abbiamo bisogno in tutti gli altri giorni dell’anno di un’impiantistica di livello. Fra poco scadra’ un bando importante da 9 milioni e mezzo di euro per impianti pubblici, altri 4 milioni di euro per le scuole perche’ e’ evidente che promuovere lo sport significa anche far trovare a tutti nel proprio Comune attrezzature e impianti sportivi degni di questo nome. “Ricordo che sei anni fa- ha concluso- questa Regione, dal punto di vista dei conti, era morta, mentre sapere dalla Corte dei conti che siamo, forse, la prima Regione italiana in termini di pagamento e’ una bella soddisfazione e ci permette di sponsorizzare eventi come questo”.