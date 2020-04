Coronavirus – Tutti in libreria a cercare il libro inesistente –

Il presidente del consiglio dei ministri, con l’ennesimo decreto del presidente del consiglio dei ministri – che ricordiamo non passa attraverso il parlamento e che potrebbe domani essere bocciato come anticostituzionale – ha deciso la riapertura delle librerie. Tanto, chi ci va in libreria? Erano quasi deserte prima dell’emergenza, figuriamoci adesso che la gente non ha una lira.

Vi do un suggerimento. Io consiglio a tutti di cercare nelle librerie finalmente aperte l’ultimo lavoro di Luca Gianfirotto. Non esiste, né lui né il libro. Ma così, non trovandolo nella prima libreria, si potrà cercarlo in tutte le altre. E i vigili, non avendo mai sentito nominare l’autore, faranno finta di conoscerlo e non fermeranno la ricerca. Buona sacrosanta passeggiata. (Ard)