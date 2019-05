Centrale del Latte di Roma: “il Buono prima di tutto”

E’ diventata ormai una tradizione la Festa della Mamma proposta dalla Centrale del Latte di Roma. La terza edizione dell’evento, che si è svolta con successo domenica 12 maggio, dalle 9 alle 19, ha coinvolto oltre duemila persone, tra genitori e bambini, in un tour divertente e musicale alla scoperta dello stabilimento dell’azienda dove si prepara il latte della colazione e tanti altri prodotti di qualità. I tour, 12 in tutto, sono durati 50minuti ciascuno, e hanno registrato il tutto esaurito.

LA MUSICA – L’inizio della visita guidata è stato a ritmo di musica, grazie alla coinvolgente presenza deiRiciclato Circo Musicale. La band ha proposto una musica di ispirazione decisamente “old time”, tra grandi successi “pop” e tradizionali melodie internazionali, contaminata dall’energia tipica della World Music e del Reggae. A rendere unica la loro performance sono i loro strumenti, interamente “home made”, realizzati con oggetti presi in garage o in cucina, tra scope in legno e vecchi recipienti dismessi in plastica. Lungo il tour è stato possibile assistere, e interagire, con le dirette di Radio Globo e il suo travolgente dj-set, ovviamente live.

I LABORATORI – Il tour è proseguito con i laboratori creativi di riciclo di Fai la differenza, c’è… Contest-Azioni, proposto sotto l’egida èureka – Roma Capitale – Dipartimento Attività Culturali, realizzati dall’A.S.D. Sunrise 1,che ha consentito ai più piccoli di creare oggetti/regalo con le confezioni dei prodotti della Centrale del Latte di Roma, portati per l’occasione da casa. E’ stato così possibile realizzare degli omaggi per le loro mamme.

Piccoli regali, eppur particolarmente significativi, in quanto in linea con 6 dei 17 obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile del pianeta*, il programma d’azione che descrive le maggiori sfide dello sviluppo per l’umanità, con azioni mirate nei confronti di Persone, Pianeta, Prosperità, Pace e Partnership.

IL TOUR – A seguire, logicamente, anche il tour nello spazio produttivo dell’azienda, con rigoroso grembiule da indossare, alla scoperta di quello che è stato definito ormai il cuore “materno” della nostra Capitale da oltre cent’anni: non solo un’azienda che conta decine di dipendenti, ma anche un piccolo/grande luogo di storia e cultura della Roma moderna. Durante la visita guidata piccoli e grandi hanno potuto scoprire come si produce e confeziona il latte, in tutti i suoi passaggi. Importante anche il contributo di specialisti nutrizionisti, che hanno sottolineato l’importanza della colazione e dei suoi ingredienti essenziali, indicando quali sono gli errori da evitare durante la colazione, i valori nutrizionali del latte, il decalogo della colazione e le cinque regole per una corretta nutrizione, confermate dal Comitato scientifico della Federazione Italiana Medici Pediatri (FIMP) della Regione Lazio.

SHOWCOOKING – Al termine della visita, la più degna e ovvia conclusione: quella con una degustazione dei tanti e diversi prodotti della “Centrale del Latte di Roma”, per l’occasione appositamente interpretati e ulteriormente valorizzati dalle abili mani di giovani chef – capitanati dallo chef Fabio Toso – della scuola dell’Associazione senza fine di lucro ENGIM – Ente Nazionale Giuseppini del Murialdo, appartenente alla Congregazione di San Giuseppe Giuseppini del Murialdo, che si sono succeduti tra fornelli e ricette per la gioia dei più curiosi e golosi.

Per l’occasione l’Ateneo del Gelato Italiano ha proposto un interessante ventaglio di gusti, tra cui uno particolarmente simbolico, rappresentante l’amore materno, incondizionato e universale. L’inedito gusto di gelato “W le mamme“, realizzato dai Maestri Gelatieri e dagli Allievi dell’Ateneo del Gelato Italiano su un’idea dei Co-Founder dell’Ateneo, Cristina Ciferri e Andrea Fassi, si ispira ai colori simbolici della pelle umana, bianco e nero, giallo e rosso, combinando amarena e fiordilatte, cioccolato extrafondente e crema al caramello.

LO SPAZIO – Per i fedelissimi della Centrale del Latte di Roma, anche una sosta presso il “Club & Shop”, l’esclusivo spazio riservato ai possessori della “Carta della bontà”. Aperto da lunedì a venerdì dalle 9 alle 18, per ritirare i premi della raccolta punti, acquistare in loco i prodotti, leggere e consultare libri per i più giovani e fare “book sharing”. La card è richiedibile gratuitamente tramite sito ufficiale.

Con la FESTA DELLA MAMMA alla CENTRALE DEL LATTE DI ROMA si è parlato anche di SANA COLAZIONE con i nutrizionisti della Federazione Italiana Medici Pediatri (FIMP) – sezione Regione Lazio.

Approfondiamo qui qualche consiglio che – intervistati dal giornalista GIANLUCA SCARLATA – hanno voluto dare alle tante mamme che hanno partecipato con i loro bambini.

Colazione e nutrizione: i consigli della Federazione Italiana Medici Pediatri

In Italia, la colazione del mattino è spesso sotto valutata o “saltata” e un ridotto o assente consumo di latte o yogurt, costituisce il primo e più diffuso errore alimentare. Al risveglio è necessaria una buona carica di nutrienti per affrontare l’intera giornata. Per questo motivo la colazione deve rappresentare circa il 20% dell’apporto calorico giornaliero. Fare colazione aiuta a bilanciare l’appetito che si ha durante il giorno, regola la produzione della massa muscolare e aiuta a perdere peso più facilmente. Arrivare a scuola o al lavoro a digiuno è un errore frequente: cerchiamo di evitarlo

IL DECALOGO DELLA PERFETTA COLAZIONE – 1. La colazione è uno dei pasti più importanti della giornata. 2. L’apporto calorico della colazione deve rappresentare il 20% dell’apporto calorico quotidiano. 3. Una colazione completa bilancia l’appetito che si ha durante il giorno e aiuta a mantenere più facilmente un buon peso forma. 4. La presenza del latte o dello yogurt a colazione sono molto importanti perchè forniscono i nutrienti giusti. 5. Le proteine del latte vaccino sono nel complesso di alto valore biologico, e soddisfano completamente il fabbisogno di amminoacidi dell’organismo umano. 6. Il latte è una buona fonte di calcio, fosforo, potassio, magnesio, zinco e selenio, ma anche di vitamine del gruppo B. 7. Non esistono prove scientifiche che garantiscano che la sostituzione di latte e prodotti siero caseari con bevande a base vegetale migliorerà la salute! 8. Lo spuntino ricco di metà mattina non sostituisce la colazione e spesso riduce l’appetito del pranzo 9. Fare colazione insieme ad i figli è una buona abitudine non solo per rinforzare il messaggio sul’importanza della colazione, ma anche come momento di aggregazione della famiglia prima di “sparpagliarsi” fra scuola e lavoro. 10. Dopo i 18-24 mesi basta alla colazione con il biberon: oltre a favorire malocclusioni, deglutizione atipica e l’insorgenza della carie, ostacola l’emancipazione del bambino.

LE 5 REGOLE PER UNA CORRETTA NUTRIZIONE – È meglio mangiare 5 volte al giorno (colazione del mattino, spuntino, pranzo, merenda, cena). Saltare i pasti e soprattutto la prima colazione è la maniera migliore per mangiare di più, essere più cicciottelli e mangiare alimenti più grassi. 1. Cerca di fare sempre la colazione del mattino. Fra gli alimenti scegli latte o yogurt con fette biscottate o biscotti secchi. Ricorda: né il tè né i succhi di frutta possono sostituire il latte! Puoi aggiungere a questa colazione anche della frutta di stagione. 2. Non abbandonare il latte o lo yogurt! Il latte è un alimento completo e ricco di calcio. Anche le tue ossa vogliono crescere e senza l’aiuto del calcio e del latte non si cresce. Non devi pensare al latte come ad un alimento per i lattanti. Una buona quantità di latte è utile a tutti, soprattutto agli sportivi. 3. Cerca di mangiare ogni giorno una quantità di frutta e verdura fino a raggiungere il volume di 5 tuoi pugni. Attenzione non devi fare a pugni! Devi solo vedere quanta frutta e verdura mangi. Il tuo pugno può essere una misura. Più frutta, meno snack e patatine! 4. Acqua? Sì, grazie! L’acqua è vita. Più della metà del nostro corpo è formato da acqua. Quando hai sete cerca di bere acqua. Bere altre cose non sempre conviene. Le bibite dolci e i succhi di frutta possono contenere calorie inutili. 5. Bevi acqua, liquido preferito dal tuo organismo!

*Che cos’è l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile del pianeta?

L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è un programma d’azione per le persone, il pianeta e la prosperità sottoscritto nel Settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell’ONU. Essa ingloba 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile in un grande programma d’azione per un totale di 169 ‘target’ o traguardi. L’avvio ufficiale degli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile ha coinciso con l’inizio del 2016, guidando il mondo sulla strada da percorrere nell’arco dei prossimi 15 anni: i Paesi, infatti, si sono impegnati a raggiungerli entro il 2030.