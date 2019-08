Crash Roma, la musica live raddoppia: al via la nuova stagione artistica

Si riaccendono i riflettori dell’intimo e suggestivo palco del Crash Roma, per una nuova straordinaria stagione musicale. Cantautori, musicisti classici e una nuova sorprendente rassegna jazz: nel piccolo grande tempio del gusto enogastronomico di Roma, raddoppiano gli appuntamenti tra musica live, arte e cultura

Tutto pronto per la nuova stagione musicale del Crash Roma, l’intimo e suggestivo locale nel cuore del quartiere Trieste, a qualche metro da piazza Istria e a due passi dall’Università Luiss Guido Carli . Un vero e proprio tempio del gusto enograstronomico, che accanto a una selezionatissima offerta food, wine & mixology propone un nuovo concept di musica live in una dimensione di grande impatto artistico non solo per il pubblico ma anche per gli stessi musicisti.

Musica live, l’appuntamento raddoppia

Con la nuova stagione musicale, l’appuntamento con i concerti live al Crash Roma raddoppia e si fa ancora più interessante. Il martedì e il mercoledì sera : due date a settimana tra cantautori, progetti emergenti e nomi di spicco, rassegne di musica classica e una nuova proposta jazz.

A partire dal 4 settembre , al Crash Roma torna così a suonare la musica di qualità. Una stagione di concerti live ricca di artisti e proposte originali, con i musicisti e le band più virtuose del panorama romano e nazionale, in un unico e straordinario concept unplugged perfettamente incastonato nell’atmosfera intima e familiare del locale.

Le date e gli artisti in agenda

Sul sito e sui canali social di Crash Roma, è disponibile il calendario in continuo aggiornamento con tutte le date live e i concerti in agenda. Un cartellone ricco e variegato, che spazia per generi, influenze, stili e atmosfere per offrire al pubblico una attenta e sempre più ampia proposta di qualità.

Ecco in anteprima le date di questo autunno:

4 settembre – Emilio Stella

11 settembre – Andrea Gioia

18 settembre – Marco Rò

24 settembre – Fabrizio Proietti

25 settembre – Crash Classic

1 ottobre – Malinverni

2 ottobre – Joe Balluzzo

8 ottobre – Dario Falasca

9 ottobre – Le Nozze di Tebe

15 ottobre – Skymall Solution

16 ottobre – WakeUpCall

22 ottobre – Mitumme

23 ottobre – Michele Mud

29 ottobre – Livia Ferri

30 ottobre – Crash Classic

5 novembre – Paolo Rasile

6 novembre – Gabriele Lopez

12 novembre – Taverna Umberto I

27 novembre – Crash Classic

Sostenere la musica live (veramente) a tutti i costi

Quella del Crash Roma può definirsi una vera e propria “mission”, a cominciare dal cachet previsto per tutti gli artisti che ne calcano il palco (dettaglio non così scontato, come sanno bene gli addetti ai lavori). Una scelta artistica ben precisa, che conferma l’impegno del locale fortemente teso alla promozione e al sostegno della musica live in un contesto nuovo e stimolante, originale e di altissima qualità.

Il direttore artistico Emiliano Locuratolo (proprietario assieme a Filippo Pica) si occupa personalmente della selezione musicale, sviluppando proposte artistiche sempre attente e di qualità. Nascono così le interessanti rassegne Crash[A]Live (dedicata alla musica originale e ai progetti più intimi e innovativi dello scenario underground, aperta al tempo stesso anche a cover e tributi, musica folk e tradizionale), la sorprendente Crash[Classic] (nata in collaborazione con il giovane pianista M° Michele Tozzetti , che riadatta la musica classica plasmandola alla contemporaneità rispettandone i caratteri distintivi di eleganza e tradizione ma rivoluzionandone al tempo stesso le modalità di fruizione) e quest’anno una grande novità, segnalata in anteprima, una proposta musicale a ritmo di jazz .

Food & Wine tra eccellenze e passione made in sud

Il Crash Roma ha aperto meno di un anno fa ma si è già affermato come un piccolo tempio del gusto e della musica live. Filippo Pica ed Emiliano Locuratolo sono entrambi sommelier, imprenditori under 35 dalle radici orgogliosamente del sud e hanno dato forma a una location curata nei minimi particolari dall’artista e interior designer Antonella Romano , da cui parte una nuova e coraggiosa sfida imprenditoriale : un locale che fa della qualità non solo una imprenscindibile parola d’ordine, ma un vero e proprio marchio di fabbrica.

Dalla ricca proposta menu perfetta per l’aperitivo, la cena o il dopocena (con tanto di valide alternative vegane e vegetariane), alle eccellenti etichette delle cantine più pregiate . Il meglio dell’enogastronomia del territorio, tra innovazione e buona tradizione. Quella innovazione che incontra la sperimentazione celebrando ed esaltando il meglio dei prodotti tipici. A scandire questo incontro/ scontro, non a caso, il ritmo del crash : il piatto della batteria che in musica chiude una fase musicale e ne apre un’altra, definisce rotture e cambiamenti.