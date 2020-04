Il duo comico più longevo del panorama italiano Lillo&Greg passa dietro la macchina da presa per il loro primo film “D.N.A. Decisamente Non Adatti“una rivisitazione in chiave comica de “Lo Strano Caso del Dr. Jeckyll e di Mr. Hyde” di Stevenson.

I due sono Nando e Ezechiele due personaggi completamente agli opposti che si troveranno ad unire le proprie forze per combattere un’epidemia che minaccia l’italia. Vi ricorda nulla?

Nel cast con loro una straordinaria Anna Foglietta interprete di ben tre ruoli differenti.

Abbiamo chiesto a Lillo Petrolo di raccontarci del film e del suo amore per Roma e la comicità romana.

Le pellicola sarà disponibile dal 30 aprile sulle maggiori piattaforme on demand.

A cura di Sonia Serafini