Ma è davvero così? Cos’è una città senza la gente? Cos’è Roma senza le sue persone? Un museo a cielo aperto, ma senza visitatori, verrebbe da dire. Un pugno allo stomaco, per altri, che non aspettano altro che tornare a camminare per le sue millenarie strade.

Ma tutto tornerà come prima? C’è chi crede di no e chi lo spera. Perché forse Roma merita di più, merita di meglio. E se c’è qualcosa che abbiamo imparato in questo momento della storia dell’umanità, un momento sospeso nell’attesa, è che abbiamo perso di vista certe cose.

Il tempo e come lo si può vivere al meglio, come si può rendere ogni attimo unico e vivere qui e ora e non nell’ennesimo appuntamento del nostro calendario. E per questo, quando torneremo a vivere Roma, bisognerà prendersi il giusto tempo. Creare un ritmo nuovo, diverso, più umano. Per sentire la nostra città di nuovo viva. Viva attraverso i bar affollati, i mercati, anche i clacson, perché no?