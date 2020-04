In arrivo oggi sulla piattaforma Netflix la produzione tutta italiana di Cattleya della serie “Summertime”, con protagonisti Ludovico Tersigni e Coco Rebecca Edogamhe.

Ispirata dal libro di successo di Federico Moccia “Tre Metri Sopra il Cielo” la serie è una rielaborazione moderna della storia d’amore di quelli che furono Step e Baby.

Siamo sulla riviera romagnola e i protagonisti di questa avventura stanno per vivere un’estate che cambierà per sempre le loro vite, come accade a tutti prima o poi.

L’affresco che la serie propone è su dei giovani maturi, responsabili, che lavorano e studiano, ragazzi normali alle prese con i problemi di tutti i giorni e con l’amore, che scopriranno, sa anche far soffrire.

La serie diretta da Lorenzo Sportiello e Francesco Lagi è composta da otto episodi e fra le sue particolarità c’è sicuramente la colonna sonora, la cantante Thony, qui anche attrice (interpreta la mamma di Summer), ma anche pezzi come Missili di Frah Quintale, Achille Lauro con Thoiry, Leoni di Francesca Michielin, Salmo con Estate dimmerda, Franco126 con San Siro e Stanza singola e Gemitaiz e Izi con Mammastomale feat. Salmo.

Giorgio Poi ne ha curato le musiche e cercato di ricreare nei temi e nei ritmi la freschezza della gioventù e l’allegria dell’estate.

Sonia Serafini