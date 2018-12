TG RDN del 10/12/18

A ROMA SGOMBERATA FABBRICA EX PENICILLINA, SALVINI PRESENTE

Le forze dell’ordine hanno sgomberato questa mattina l’ex fabbrica della Penicillina in via Tiburtina 1040, a Roma. In tutto sono state 35 le persone allontanate, tra nordafricani e italiani. Durante l’operazione, visita a sorpresa del ministro dell’Interno, Matteo Salvini, che si e’ detto “orgoglioso di questo intervento di legalita’, pulizia e sicurezza atteso da anni”. Salvini ha annunciato altri sgomberi nella Capitale nelle prossime settimane. Nel corso della mattinata alcuni attivisti di Potere al popolo hanno manifestato a favore dei migranti e contestato i rappresentanti del Pd di Roma.

FURTO PIETRE D’INCIAMPO, PROCURA ROMA INDAGA PER ODIO RAZZIALE

Furto aggravato dall’odio razziale. È l’ipotesi di reato su cui sta indagando la Procura di Roma dopo il furto di venti pietre d’inciampo in via della Madonna dei Monti, nel rione Monti, dedicate alla famiglia Di Consiglio. “E’ un gesto che condanno con forza e profonda indignazione” ha commentato la sindaca di Roma, Virginia Raggi. In serata l’Associazione Arte in Memoria e il I Municipio di Roma hanno promosso un presidio silenzioso a cui partecipera’ anche la Comunita’ Ebraica di Roma.

TERREMOTO, ZINGARETTI-DI MAIO FIRMANO PROTOCOLLO PER WI-FI

Diffondere punti di accesso wi-fi nei luoghi colpiti dal sisma del 2016 grazie a un investimento dei 1,3 milioni di euro. E’ quanto prevede il protocollo d’intesa firmato oggi dal presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, e dal ministro dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio. “Con i sindaci del cratere abbiamo deciso che una parte degli sms solidali andra’ a creare una rete digitale in tutta l’area per rendere quei comuni piu’ accessibili e competitivi”, ha detto Zingaretti. Per Di Maio “e’ un segnale concreto per ridare vivibilita’ e normalita’ alle persone”.

SANT’EGIDIO PRESENTA A ROMA GUIDA ‘MICHELIN’ DEI POVERI

Ben 257 pagine, 879 servizi menzionati, 42 mense, 43 centri dove poter dormire: sono i numeri della 29esima edizione della guida ‘Dove mangiare, dormire, lavarsi’ della Comunita’ di Sant’Egidio presentata oggi a Roma. La guida raccoglie tutte le indicazioni di servizi pubblici e privati indispensabili per chi si trova in stato di necessita’, italiani e stranieri. Si stima che solo a Roma siano 8 mila le persone senza dimora: 3 mila persone vivono all’aperto, 2.500 in edifici abbandonati o baracche e altre 2.500 presso i centri di accoglienza notturna.