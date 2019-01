TG RDN del 15/01/19

TRAFFICO DI RIFIUTI E ROGHI TOSSICI, BLITZ NEL LAZIO: 15 ARRESTI

Maxi-operazione nel Lazio contro il traffico illecito dei rifiuti e i roghi tossici. I carabinieri, su richiesta della Direzione distrettuale antimafia, hanno arrestato 15 persone al termine dell’inchiesta denominata ‘Tellus’. Cinquantasette le persone indagate per traffico di rifiuti, associazione per delinquere finalizzata al riciclaggio e ricettazione di veicoli e truffa in danno delle assicurazioni. Sequestrati anche 25 autocarri utilizzati per il trasporto di rifiuti e un impianto di autodemolizione.

ROMA, FORZE ORDINE SGOMBERANO ‘PENICILLINA 2’ A TOR SAPIENZA

Decine di agenti delle forze dell’ordine sono intervenuti stamani a Tor Sapienza, nella periferia est di Roma, per sgomberare gli stabili occupati dalle persone che avevano trovato riparo dopo essere state mandate via dall’ex fabbrica di Penicillina sulla via Tiburtina. Quaranta le persone accompagnate nell’Ufficio Immigrazione della Questura, per lo piu’ di origini nordafricane, che avevano occupato alcuni stabili in via Cesare Tallone e in via Raffaele Costi. Le operazioni si sono svolte senza alcuna criticita’ sotto il profilo dell’ordine e la sicurezza pubblica.

DA OGGI A ROMA 500 NUOVI VIGILI, RAGGI: SIAMO ARRIVATI A 6 MILA

La sindaca di Roma, Virginia Raggi, ha dato il benvenuto in Campidoglio a 400 dei 500 nuovi vigili che verranno assunti nel 2019. Si sono concluse stamani, infatti, le procedure per la firma dei primi contratti di assunzione dei nuovi agenti della Polizia locale di Roma Capitale vincitori del concorso. “Con i nuovi assunti arriviamo a circa 6.000 vigili- ha spiegato Raggi-Siamo ancora lontani dalla pianta organica degli 8.000, ma stiamo facendo ogni sforzo per aumentare questo numero”.

CARITAS: NEL 2018 A ROMA AUMENTANO POVERTA’ E DISUGUAGLIANZE

Poverta’ e disuguaglianze a Roma restano drammatiche e si aggravano. A metterlo nero su bianco e’ il rapporto della Caritas di Romapresentato oggi dal presiente don Benoni Ambarus. Sono 16 mila le imprese chiuse negli ultimi cinque anni, un quarto dei giovani tra i 18 e i 29 anni risulta disoccupato, mentre le famiglie senza occupati sono quasi 100 mila. Inoltre un romano su due dichiara un reddito massimo di 15 mila euro. Secondo don Benoni Ambarus “a Roma si vive la poverta’ con la paura di essere contagiati”.

MEMORIA, RICOLLOCATE A MONTI 20 PIETRE D’INCIAMPO RUBATE

Sono state ricollocate le 20 pietre d’inciampo in via Madonna dei Monti, a Roma, che erano state rubate alcune settimana fa. Le pietre ricordano la deportazione e la successiva morte nei campi di sterminio di due famiglie che vivevano sulla strada dello storico rione romano, i Di Consiglio e i Di Castro. La cerimonia e’ avvenuta alla presenza della Comunita’ ebraica, della sindaca di Roma, Virginia Raggi e della presidente del I Municipio, Sabrina Alfonsi, che ha spiegato: “Le pietre d’inciampo sono anche un modo per tramandare la memoria alle giovani generazioni”.