TG RDN del 28/11/18

CASO MARRAZZO, CONDANNATI I 4 CARABINIERI IMPUTATI

Sono stati condannati in primo grado i quattro carabinieri imputati nel processo che vede coinvolto, come parte lesa, l’ex presidente della Regione Lazio, Piero Marrazzo, ripreso in un video del 2009 – girato dagli stessi Carabinieri – mentre si trovava nell’abitazione del trans Natali. Nicola Testini e Carlo Tagliente sono stati condannati a 10 anni di reclusione; Luciano Simeone a 6 anni e mezzo; Antonio Tamburrino a 3 anni. Il legale dell’ex governatore del Lazio, Luca Petrucci, ha commentato: “Piero Marrazzo ha atteso nove anni questa pronuncia che accogliamo con soddisfazione”.

RAGGI SCHERZA SU TWITTER: SPELACCHIO ‘IS BACK’

Ironia di Virginia Raggi su twitter, dove la sindaca di Roma ha annunciato il ritorno dell’albero di Natale a Piazza Venezia taggando ‘Spelacchio’, il profilo social dell’abete della Val di Fiemme, diventato famoso in tutto il mondo perche’ piantato secco e spoglio. Quest’anno pero’ l’albero sara’ una vera attrazione: targato Netflix, costato 376 mila euro, sara’ ornato con 500 sfere di color argento e rosso e oltre 60 mila luci led con tonalita’ calde accese per 24 ore al giorno. L’accensione avverra’ l’8 dicembre.

RAGGI PRESENTA MARATONA DI ROMA: TUTTA LA CITTA’ COINVOLTA

Sono oltre 2.000 le richieste di iscrizione, di cui 800 provenienti da 26 Nazioni straniere, per la 25esima edizione della Maratona di Roma in programma il 7 aprile 2019. L’evento e’ stato presentato oggi in Campidoglio dalla sindaca di Roma, Virginia Raggi. “Teniamo molto a questo evento- ha detto Raggi- che non e’ soltanto per gli sportivi ma riguarda tutta la citta’”. Il via alla Maratona alle 8.30 del mattino per un percorso di 42 km che tocchera’ i luoghi piu’ suggestivi del centro di Roma, dai Fori Imperiali fino alla basilica di San Pietro percorrendo il lungotevere. Alla gara vera e propria sara’ abbinata la Stracittadina di 5 km, aperta ai semplici appassionati.

ROMA, A MUSEO BILOTTI APRE MOSTRA ANTOLOGICA SU GIACOMO BALLA

Fino al 17 febbraio 2019, al Museo Carlo Bilotti di Villa Borghese, sara’ possibile ammirare gratuitamente l’antologica dedicata a Giacomo Balla, pittore, scultore, uno dei massimi esponenti del Futurismo. L’esposizione, con un focus dedicato alle opere dipinte all’interno della Villa, propone una trentina di lavori, tra cui anche il grande polittico ‘Villa Borghese’ del 1910, che testimonia come il tema della natura ai confini della citta’ divenne per Balla cio’ che fu per Cezanne la ‘Montagne Sainte-Victoire’: materia da indagare fino all’astrazione.