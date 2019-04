TG RDN del 9/04/19

SABATO LA FORMULA E, AREE VERDI EUR PULITE DA DETENUTI

Venti detenuti nelle carceri romane hanno iniziato questa mattina a ripulire le aree verdi attorno al circuito della Formula E all’Eur, in vista della corsa prevista per sabato. Le pulizie si sono svolte in alcuni giardinetti a cavallo tra viale Cristoforo Colombo e viale del Pattinaggio, alla presenza dell’assessore capitolino allo Sport, Daniele Frongia. “L’utilizzo di questa squadra di 20 detenuti- ha spiegato Frongia- e’ una forma di collaborazione innovativa al servizio di Roma”.

DAL 25 AL 28 APRILE RIAPRONO LE DIMORE STORICHE DEL LAZIO

Dal 25 al 28 aprile torna ‘Dimore storiche’, l’iniziativa della Regione Lazio che consente ai cittadini di visitare gratuitamente 80 siti artistici e culturali di solito chiusi. Da Palazzo Chigi di Ariccia a Villa Tuscolana, dalla Casa Gotica di Tivoli al Ninfeo di Genazzano, le visite saranno accompagnate da 55 eventi enogastronomici e musicali. “Questo progetto- ha spiegato il presidente della Regione, Nicola Zingaretti, durante la presentazione- nasce dalla ricerca di ricostruire un modello di sviluppo del nostro territorio che faccia della bellezza uno dei pilastri per benessere, crescita e lavoro”.

ROMA, AL SAN CAMILLO IN UN ANNO 252 CASI A SPORTELLO DONNA

Nell’ultimo anno sono state 252 le donne che hanno avuto bisogno dello ‘Sportello Donna’ dell’ospedale San Camillo di Roma. La maggior parte dei casi di violenza sono stati scoperti tramite l’arrivo al pronto soccorso. I dati, presentati oggi dal direttore generale dell’ospedale, Fabrizio D’Alba, hanno messo in luce come il 67% dei casi ha riguardato la violenza domestica, il 15% la violenza sessuale, mentre nel 10% dei casi si e’ trattato di aggressione da parte di una persona nota. “Lo Sportello donna- ha spiegato D’Alba- e’ fondamentale per intercettare fragilita’ e disagi”.

AMATRICE, SINDACO PALOMBINI HA DECISO DI RICANDIDARSI

Il sindaco di Amatrice, Filippo Palombini, ha deciso di ricandidarsi con la lista ‘Amatrice e le sue frazioni’ alle prossime elezioni comunali del 26 maggio. “Questa esperienza vissuta dal 24 agosto 2016 nell’amministrazione e’ un importante punto di partenza” ha spiegato Palombini. Al momento sono due le candidature espresse a sindaco per il comune rietino, quella di Massimo Bufacchi e quella appena annunciata di Filippo Palombini.