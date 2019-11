Roma – Pattuglie del VI Gruppo Torri della Polizia Locale sono intervenute in zona Cinecitta’, per alcuni controlli su presunti abusi edilizi in un’area privata in via Saredo: all’interno, oltre delle baracche in muratura, sono state sorprese cinque persone che occupavano illegalmente il terreno.

I quattro uomini ed una donna, di varie nazionalita’ tra i 25 ed i 40 anni, sono stati accompagnati presso il centro di foto segnalamento del Comando Generale per ulteriori accertamenti sulla regolarita’ della loro posizione sul territorio nazionale.

Nei loro confronti e’ scattata la denuncia per occupazione abusiva.

Il proprietario del terreno privato sara’ perseguito per l’abuso edilizio secondo quanto previsto dalla legge, con l’intimazione a sorvegliare la zona per evitare nuovi illeciti.

Cosi’ in un comunicato la Polizia locale di Roma Capitale.