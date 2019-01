Roma – Un pomeriggio speciale all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma: una delegazione composta da alcuni giocatori della Lazio ha fatto visita ai pazienti della sede del Gianicolo. Ad accogliere Thomas Strakosha, Marco Parolo e Silvio Proto la responsabile dell’Urp e dei Servizi Sociali, Lucia Celesti.

I calciatori si sono intrattenuti in Ludoteca, dove hanno giocato una partita a biliardino. Ai propri beniamini alcuni pazienti hanno donato uno striscione, realizzato su tela, con la scritta: «119 anni di emozioni». I giocatori hanno distribuito le loro foto autografate e altri gadget della squadra biancoceleste.

Gli ospiti si sono quindi recati nel reparto di Nefrologia e Dialisi, Centro di Riferimento Regionale per l’insufficienza renale terminale e trapianti renali in età pediatrica, dove vengono effettuati circa 25-30 trapianti di rene all’anno. Anche qui doni e sorrisi per pazienti, famiglie e staff medico-sanitario.