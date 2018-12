Roma – A Roma piazza Venezia e’ ostaggio dei bus turistici. Sono circa 200 i mezzi che stanno paralizzando il centro della citta’, dopo aver bloccato il traffico da via del Teatro Marcello fino a piazza Venezia.

I bus turistici parcheggiati in massa fino quasi sotto al Campidoglio protestano contro il nuovo regolamento che vieta l’accesso in Centro dal 2019. Fonti della Polizia locale riferiscono che gli autisti si starebbero radunando per salire in Comune.

Decine le pattuglie dei vigili impegnate a dirigere il traffico veicolare. Chiuse al momento via dei Cerchi e via del Teatro Marcello. Pesanti i disagi al traffico.