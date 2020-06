Revenge Porn, Leonori: legge Regione Lazio è passo in avanti

Roma – “Il Consiglio regionale oggi ha approvato all’unanimita’ la legge sul revenge porn proposta dalla consigliera Sara Battisti. Si tratta della prima legge regionale a tutela delle vittime, per aiutarle fornendo loro gli strumenti necessari per difendersi in tribunale e per ricevere un adeguato sostegno psicologico. Oltre al supporto per le vittime, sono previsti progetti di comunicazione e sensibilizzazione sul tema, soprattutto tra i minori. Questa legge rappresenta un bel passo avanti con cui la Regione Lazio cerca di contrastare un fenomeno, quello del revenge porn, che ha distrutto troppe vite e che e’ tornato attuale anche in questo periodo di chiusura in casa. Sono orgogliosa del lavoro che stiamo facendo in Regione”. Cosi’ in una nota la consigliera regionale dem Marta Leonori.