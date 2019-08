Roma – “Lungo incontro con i genitori di Simone ed Alessio, i due angioletti uccisi sul portone di casa a Vittoria da quattro infami (chi guidava era drogato e ubriaco) a bordo di un Suv che andava a 160 all’ora in una stradina di paese”. Lo scrive il vicepremier Matteo Salvini su twitter. “Maledetti vigliacchi, tre di loro sono gia’ a spasso per il paese: sara’ Giustizia, l’Italia lo deve a quelle mamme e ai quei papa’, ai due fratellini che non potranno piu’ giocare con Simone ed Alessio”, aggiunge il ministro dell’Interno che sottolinea come “una preghiera, e tanta rabbia che si deve trasformare in forza”.