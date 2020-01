Roma – “Per noi e’ colpa dei lavori della Metro”. “Mi sembra una strana coincidenza”. Cosi’ alcune delle persone evacuate dalla palazzina di via Marco Aurelio 20, in zona Colosseo, dove nelle scorse ore si e’ aperta una voragine e un conseguente cedimento del manto stradale. Via Marco Aurelio 20 dista solo 50 metri dal cantiere della Metro C di piazza Celimontana.

Melissa, ragazza milanese inquilina di un appartamento al quarto piano dello stabile racconta: “Ieri sera c’e’ stato un problema con il gas, una perdita, i tecnici sono intervenuti e hanno lavorato. Poi stamattina non avevamo nemmeno l’acqua.

Quando sono uscita stamattina alle 8, ho visto la voragine transennata, ma poco dopo mi hanno detto che non potevo rientrare in casa e hanno transennato tutto. Mai vista una cosa del genere”, conclude.