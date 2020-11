Meteo Roma del 12-11-2020 ore 19:15

meteo ben ritrovate l’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di domani al nord molte nubi sulle regioni nord-occidentali più sereno verso trentino-alto Adige friuli-venezia Giulia al pomeriggio locali piogge sulla Liguria e variabilità Shoot altrove in serata c’è lì ancora nuvolosi con pioviggini Liguria al centro giornata uggiosa sulle regioni centrali con locali precipitazioni tra Toscana e alto Lazio al mattino al pomeriggio nomi regolari in transito ma senza fenomeni associati in serata si rinnovano le condizioni di tempo stabile ma ancora con Cieli parzialmente coperti assurde giornate inizialmente Serena con nubi in aumento dalla Sardegna al mattino o al pomeriggio nuvolosità in estensione su Campania Basilicata Molise Puglia con tempo ancora asciutto in serata possibili pioviggini sul litorale Campano nubi e schiarite altrove temperature in lieve ribasso nei valori massimi stabilimento specie al centro-nord le previsioni del tempocura del centro meteo italiano meteo

