Traffico Roma del 13-01-2019 ore 16:30

VIABILITÀ ROMA DOMENICA 13 GENNAIO 2019 ORE 16:20

BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE.

E’ DI NUOVO DOMENICA ECOLOGICA NELLA CAPITALE. COME DI CONSUETO NON SI PUÒ

CIRCOLARE NELLA “FASCIA VERDE” DALLE 16,30 ALLE 20,30 ANCHE SE IN POSSESSO

DEL PERMESSO DI ACCESSO E CIRCOLAZIONE PER LA ZTL.

AUMENTANO I DISAGI PER UN INCIDENTE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE. SI VIAGGIA

IN CODA DALLA LAURENTINA ALL’APPIA IN CARREGGIATA ESTERNA.

PIÙ TRAFFICO ANCHE SULLA VIA PONTINA IN PROSSIMITÀ DI CASTEL ROMANO IN

DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE.

FILE ANCHE NELLE VICINE STRADE DEL CENTRO COMMERCIALE PORTE DI ROMA.

IN ZONA PARIOLI CHIUSA PER ACCERTAMENTI TECNICI DAL 12 GENNAIO VIA NINO

OXILIA TRA LARGO TENENTE BELLINI E VIA VINCENZO PICARDI.

LAVORI NOTTURNI SUL GRANDE RACCORDO ANULARE INTERESSANO LO SVINCOLO 26 DI

VIA PONTINA FINO AL 16 GENNAIO, CHIUSO DALLE 21,30 ALLE 6. DURANTE I LAVORI

CHI PROVIENE DALLA CARREGGIATA INTERNA NON PUÒ PERCORRERE LA SS148 PONTINA

VERSO LATINA.

DA GIANLUCA BELFIGLIO È TUTTO.

