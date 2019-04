Traffico Roma del 22-04-2019 ore 17:00

VIABILITÀ ROMA LUNEDÌ 22 APRILE 2019 ORE 16.20 STEFANO BAIOCCHI

TRAFFICO IN AUMENTO IN QUESTE ORE SULLE CONSOLARI A CAUSA DEI RIENTRI IN

CITTÀ DI QUANTI – NONOSTANTE IL TEMPO INCERTO –

HANNO TRASCORSO LA GIORNATA FUORI PORTA.

SULLA ROMA L’AQUILA TERAMO BREVI ATTESE ALL ABARRIERA DI ROMA EST IN

DIREZIONE DEL CENTRO.

SULLA PONTINA RALLENTAMENTI DI LIEVE ENTITÀ TRA CASTEL ROMANO E VIA DI

DECIMA IN DIREZIONE DELLA CAPITALE.

INCIDENTE SUL LUNGOTEVERE IN AUGUSTA, CI TROVIAMO TRA PONTE CAVOUR E PONTE

REGINA MARGHERITA IN DIREZIONE STADIO OLIMPICO. RACCOMANDIAMO LE DOVUTE

ATTENZIONI.

RESTERÀ CHIUSA PRESUMIBILMENTE SINO ALLA MEZZANOTTE VIA DEI CERCHI.

POSSIBILI DISAGI NELL’AREA CIRCOSTANTE IL CIRCO MASSIMO.

PROSEGUONO I LAVORI ALL’INTERNO DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII CHE RESTA

CHIUSA TRA VIA MARIO FANI E L’USCITA TRIONFALE VERSO LA PINETA SACCHETTI.

TUTTO IL TRAFFICO PROVENIENTE DA SAN GIOVANNI E DALLA SALARIA È FATTO

USCIRE ALLO SVINCOLO DI VIA MARIO FANI.

RESTIAMO NEL QUADRANTE NORD PER RICORDARE CHE VIA TRIONFALE È CHIUSA PER UN

MURO PERICOLANTE TRA IL BIVIO PER IL SAN FILIPPO NERI E VIA FRATELLI

GUALANDI IN DIREZIONE DI MONTE MARIO. DEVIAZIONI PER VIA EUGENIO DI

MATTEI.

