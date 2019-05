Ultime Notizie Roma del 01-05-2019 ore 19:10

romadailynews radiogiornale ben ritrovate raccolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio partiamo dal primo maggio in Francia in piazza Parigi anche i gilet gialli scontri tra polizia e manifestanti ancora prima della partenza ufficiale del corteo dei sindacati per il 1 maggio al quale si aggiungono centinaia di gilet gialli le prime tensioni si sono verificate davanti al ristorante La Rotonda in Boulevard a famoso perché il presidente Emmanuel Macron festeggiarli Le iene nel 2017 c’è stato un nutrito lancio di sassi oggetti verso la polizia da parte di Black bloc gilet gialli che erano in testa al corteo ai quali le forze dell’ordine hanno risposto con uso di gas lacrimogeni altri scontri si sono verificati in piazza nel XIII arrondissement la prefettura ha reso noto che i Fermi sono finora stati 200 di cui 55 dopo gli scontri oltre 12i controlli preventivi anche in altre città italiane celebrazione al Quirinale con Mattarella il concertone in Piazza San Giovanni a Roma e a Taranto la manifestazione nazionale dei sindacati si tiene invece in Piazza Maggiore a Bologna appello per il sindacato unitario dei leader della CGIL Maurizio Landini le ragioni storiche politiche partite che portarono la divisione tra i sindacati italiani non esistono più oggi avviare un nuovo processo di unità tra CGIL CISL e UIL a Torino tensioni durante il corteo al quale partecipano nota vestita la polizia in tenuta antisommossa ha respinto un gruppo di notare che ha cercato di raggiungere i portici di via Po avvicinandosi alla testa del corteo Attenzione anche tra il furgone con il barbiere del PD lo spezzone del Movimento No TAV ed è iniziato intorno alle 15:00 il tradizionale concerto per la festa dei lavoratori nella capitale sul palco per 8 ore si stanno alternando artisti italiani e internazionali a condurre verso Ambra Angiolini e Lodo guenzi rimaniamo a RomaAngela periferia della capitale si sarebbe verificato un aggressione ai danni di due Rider un giovane indiano e la fidanzata che sarebbero stati bersagliati da un gruppo di ragazzini con il lancio di sassi e uova a denunciare quanto accaduto la notte del 29 aprile è attraverso un post su Facebook il sindacato Riders Union Roma al momento tuttavia non risultano denunce alle forze dell’ordine rimaniamo in Italia nessuna decisione operativa tutto rimandato alla fine del campionato il futuro della Fiorentina È questa la decisione che è stata presa nel corso dell’incontro con i della Valle dei vertici della società Viola una riunione svoltasi in parte in conference call alla quale hanno partecipato sia Andrea che Diego Della Valle l’obiettivo del prossimo mese e stringersi intorno alla squadra allenatore Montella per ritrovare unità per poi incontrarsi di nuovo intorno a un tavolo indicare gli obiettivi per costruire una squadra competitiva per il prossimo anno in sostanza mentre oggi la squadra con Montella scenderà in campo per l’allenamento in vista del derby con l’empoli aspettando il giorno di riposo chi si aspettava indicazioni dalla società per il futuro dovrà attendere perchénon sono stati freddi e quindi non verranno comunicati decisioni particolari L’unico obiettivo Ora secondo quanto appreso è chiudere meglio possibile questo campionato era l’ultima notizia buon proseguimento di linea alla regia

