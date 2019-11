Buon compleanno Vincenzo Giardina, Rita Lena, Franco Nero…

Oggi 23 novembre compiono gli anni: Vincenzo Giardina, giornalista; Rita Lena, giornalista; Aglauco Casadio, giornalista, letterato, regista; Enrico Pirovano, ex calciatore; Carlo Revelli, bibliotecario, saggista; Angelo Sodano, cardinale, arcivescovo; Renato Raffaele Martino, cardinale, arcivescovo; Emilio Ostorero, pilota moto; Bruno Bruni, pittore, scultore; Franco Clivio, paroliere, scrittore; Antonio Monguzzi, ex calciatore, allenatore; Mario Viganò, cardiochirurgo, politico; Nicola Conci, direttore di coro, compositore, musicista; Romano Ferrauto, politico; Vanni Clodomiro, storico; Ottorino Gurgo, giornalista; Eugenia Foligatti, cantante; Franco Nero, attore; Sergio Ottolina, ex atleta; Anselmo Silvino, sollevatore.

Inoltre, compiono gli anni: Maria Teresa Bassa Poropat, politica; Grazia Francescato, politica; Michele Pennisi, arcivescovo; Ermavilo (Ernesto Brancucci), paroliere, cantante; Giancarlo Cruder, politico; Donato Radogna, allenatore pallavolo, dirigente; Luciano Savian, ex calciatore; Carlo Sbordone, matematico; Enrico Fierro, giornalista, scrittore; Vito Damiano, generale, politico; Edoardo Fornaciari, fotoreporter; Gianfilippo Pedote, produttore cinema; Mauro Amenta, ex calciatore, allenatore; Massimo Calearo Ciman, imprenditore, politico; Ludovico Einaudi, pianista, compositore; Patricia Pilchard, conduttrice tv; Danilo Ferrari, ex calciatore, allenatore; Anadela Serra Visconti, medica, pubblicista; Chiara Castellani, medica, missionaria; Maurizio Cavazzini, ex calciatore; Andrea Barducci, politico; Enrico di Giuseppantonio, politico; Gabriele Morganti, ex calciatore, allenatore.

Infine, festeggiano il compleanno: Paola Staccioli, scrittrice; Franco Ribaudo, politico; Mario Faccenda, ex calciatore; Donato Molino, informatico; Caterina Pes, politica; Donato Sbodio, attore, doppiatore; Fabio Barchitta, pilota moto; Diego Brasioli, diplomatico; Enrico Piccioni, ex calciatore, allenatore; Alessio Bertallot, conduttore radio, cantante, dj; Nicolas Maduro, presidente Venezuela; Giovanni Sala, pilota moto; Paolo Marchese, attore, doppiatore; Vincent Cassel, attore, doppiatore, produttore; Teresa Mannino, cabarettista, attrice; Massimo Marchiori, matematico, informatico; Luca Palanca, ex arbitro calcio; Filippo Palumbi, allenatore pallacanestro; Emanuela Corda, politica; Raffaella Paita, politica; Stefano Polesel, ex calciatore; Alessandro Rinaldi, ex calciatore; Eddy Serri, ex ciclista; Francesco Albanese, attore, regista; Daniele Orsato, arbitro calcio; Fabrizio Fontanive, hockeista; Alessandro de Gasperi, triatleta; Marta Leonori, politica; Andrea Chessa, fantino; Tania de Domenico, doppiatrice; Giulia Narduolo, politica; Nicola Pavin, rugbista; Maria Teresa Gargano, ex ginnasta; Andrea Paolucci, calciatore; Luigi Alberto Scaglia, calciatore; Alessandro di Somma, pallanotista; Sara Baggioli, ex cestista; Maurizio Tassone, cestista; Achille Polonara, cestista; Claudio Stecchi, atleta; Diego Terenzi, cestista.

Auguri a tutti, anche a chi abbiamo dimenticato. (Nella foto, Franco Nero)