Barcone si ribalta a Lampedusa: 2 morti e 30 dispersi in mare

Roma – Si è ribaltata a una manciata di miglia da Lampedusa l’imbarcazione con a bordo una cinquantina di migranti che stavano per essere soccorsi. Due persone sono morte. Ventidue superstiti, una trentina di dispersi, tra cui 8 bambini.

“Il tempestivo intervento e l’abnegazione della Guardia Costiera e della Guardia di Finanza non hanno potuto impedire il naufragio di un barchino questa notte al largo di Lampedusa con circa 50 persone a bordo. Le ricerche dei dispersi, che hanno portato al salvataggio di 22 persone, sono ancora in corso e lasciano purtroppo presagire che il bilancio dei morti sia destinato a salire”.

Lo scrive su Facebook la ministra dei Trasporti e Infrastrutture Paola De Micheli, sottolineando che “la perdita di vite umane in mare è una tragedia immane e una realtà inaccettabile che non possiamo sopportare. Siamo al fianco degli uomini dello Stato che in queste ore sono impegnati senza risparmio nelle difficili operazioni di ricerca e di salvataggio”, chiude.