Conto alla rovescia per stazione Barberini: riapertura a dicembre, ma solo in uscita

Roma – Riapertura tra qualche settimana, ma una data precisa ancora non c’e’, e solo in uscita. Sono queste le novita’ sulla stazione Barberini della linea A di Roma, chiusa da circa 250 giorni per un guasto ad una delle scale mobili. A darne notizia sono stati alcuni tecnici di Atac nel corso dei lavori della commissione Trasparenza del Comune di Roma presieduta da Marco Palumbo.

Dunque Barberini potrebbe, ma il condizionale e’ d’obbligo, riaprire i primi giorni di dicembre ma solo con 4 scale mobili in funzione su sei. La richiesta di collaudo e’ stata inviata all’Ustif, l’ufficio del ministero dei Trasporti che si occupa di validare l’apertura delle infrastruttture legate alla mobilita’.

Questo vuol dire che almeno i primi tempi la stazione sara’ aperta solo in uscita e non in entrata. A fine ottobre sono stati conclusi i lavori su tre scale mobili. Su una quarta si sta lavorando ancora in questi giorni. Le ultime due sono in attesa di affidamento lavori.