Donna trovata morta con ferita alla testa: figlia irreperibile, si indaga

Roma – Il cadavere di una donna di 83 anni, con una ferita alla testa, e’ stato rinvenuto all’interno di un appartamento in via Monza, nella zona di San Giovanni a Roma. A dare l’allarme questa mattina alle 10 circa, con una chiamata al Nue, e’ stata la figlia della donna che al momento risulta irreperibile. Sul posto la Polizia Scientifica, la Squadra Mobile e agenti del Commissariato di San Giovanni. Tutte le piste sono aperte in attesa di ulteriori riscontri.