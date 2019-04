Fiamme nell’ex pista di Borgo Mezzanone: morto un uomo

Bari – Con ogni probabilita’ a scatenare l’incendio in una delle baracche dell’ex pista di Borgo Mezzanone, in provincia di Foggia, sarebbe stato un corto circuito che non ha dato scampo a un uomo di 26 anni di nazionalita’ gambiana, stando a quanto riferito ai carabinieri dagli altri abitanti della baraccopoli. A trovare il cadavere, steso per terra, sono stati i vigili del fuoco al termine delle operazioni di spegnimento del rogo della baracca realizzata in legano e lamiere. La vittima era stata ospitata nel Centro per richiedenti asilo che si trova a ridosso degli insediamenti abusivi. Da stabilire come sia morto il giovane: se per i fumi sprigionatisi dalle fiamme o per altri motivi.