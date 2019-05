Hashish e cocaina nel cruscotto dell’auto: doppio arresto sulla Colombo

Roma – Nascondevano nel cruscotto dell’auto hashish e cocaina. In manette sono finiti due fratelli, 40enne e 37enne di Palestrina, entrambi senza occupazione e con precedenti, arrestati dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma. La scorsa notte, durante un posto di controllo alla circolazione stradale in via Cristoforo Colombo, i Carabinieri hanno fermato i due a bordo dell’autovettura intestata alla madre. L’eccessivo nervosismo manifestato durante gli accertamenti ha portato i Carabinieri ad approfondire i controlli: nascosti nel vano del cruscotto, infatti, i militari hanno rinvenuto oltre 200g di hashish e diverse dosi di cocaina.

Successivamente, i Carabinieri hanno perquisito le loro abitazioni, ubicate nel Comune di Olevano Romano, trovando altra sostanza stupefacente, due coltelli e materiale per il taglio e il confezionamento delle dosi. Sequestrato anche denaro contante ritenuto provento della loro attivita’ illecita. Gli arrestati sono stati portati in caserma e trattenuti nelle celle di sicurezza, in attesa del rito direttissimo. Sono accusati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Lo scrive in una nota il Comando Provinciale dei Carabinieri Roma.