Incendio in appartamento alla Borghesiana: un intossicato lieve

Roma – Questa mattina in zona Borghesiana, intorno alle 7.30, è divampato un incendio all’interno di un appartamento posto al secondo piano di una palazzina in via Riesi.

Sul posto sono intervenuti la Polizia e i Vigili del fuoco che ha spento le fiamme. Soccorso il proprietario, un italiano di 40 anni, che e’ stato ricoverato in ospedale in codice giallo per una lieve intossicazione.

L’edificio e’ stato temporaneamente evacuato e l’appartamento e’ stato dichiarato inagibile.