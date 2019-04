Incidente a Case Rosse: 4 auto coinvolte, 21enne soccorso in codice rosso ma non rischia vita

Roma – Grave e spettacolare incidente ieri intorno alle 14 in zona Tiburtina, all’altezza del semaforo tra via del Tecnopolo e via delle Case Rosse. Quattro le auto coinvolte.

La dinamica e’ ancora da accertare in via definitiva, ma secondo quanto accertato dal IV gruppo Tiburtino della Polizia di Roma Capitale, ad innescare il maxi sinistro e’ stato lo scontro frontale tra due autovetture, con una che, dopo essersi ribaltata, ha proseguito la sua carambola ed ha impattato contro le altre due in transito.

Al volante dell’auto, che ha terminato la sua corsa su un fianco, un ragazzo di 21 anni che e’ stato da prima assistito da alcuni passanti e poi soccorso in codice rosso al Policlinico Umberto I. Il giovane non e’ in pericolo di vita e le sue condizioni sarebbero in fase di recupero.