Maltempo a Pomezia: albero si abbatte in strada, traffico congestionato

Roma – Attimi di apprensione a Pomezia dove, causa maltempo, un albero si è schiantato crollando sulla strada in via Jamaica, in zona Campobello.

Attorno alle ore 21.30 di ieri sono intervenuti sul luogo dell’incidente i vigili del fuoco e i volontari della Protezione Civile NOAL di Pomezia. Dopo circa 60 minuti il grosso fusto è stato rimosso dalla carreggiata, permettendo così la normale ripresa del flusso del traffico.

Per fortuna nessuna persona passava di lì nel momento dell’impatto al suolo. Le uniche noie, a parte lo spavento per i passanti, sono state ad appannaggio della viabilità veicolare.