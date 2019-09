Salvata bambina di 3 anni rimasta sola sul treno

Roma – Nella serata del 3 settembre a Termini una donna intenta a sistemare i propri bagagli che si trovavano sul binario e che doveva caricare sul treno, si e’ accorta della chiusura delle porte e che la figlioletta di soli tre anni era rimasta sul treno. La madre, presa dallo spavento, immediatamente si e’ recata presso Casa Italo della Stazione Termini per richiedere soccorso, che provvedeva a sua volta ad avvisare la Sala Operativa della Polizia Ferroviaria. I poliziotti della Stazione di Roma Tiburtina, prontamente allertati, si sono recati immediatamente al treno, che effettuava la fermata poco dopo, e presi contatti con il personale ferroviario hanno preso in consegna la minore. Poco dopo la donna e’ giunta negli uffici della Polizia Ferroviaria della Stazione di Roma Tiburtina, dove si e’ ricongiunta con la bambina. Nella stessa serata e sempre a Roma Termini, un ventitreenne cittadino francese e’ stato arrestato all’interno della Stazione di Roma Termini, da personale della Squadra di Polizia Giudiziaria della Polizia Ferroviaria, perche’ aveva rubato uno zaino contenente effetti personali e farmaci, ai danni di un viaggiatore italiano. In particolare il giovane si introduceva all’interno dello scalo ferroviario, dove aveva adocchiato un viaggiatore con alcuni bagagli riposti a terra, seduto su una panchina. Avvicinatosi e’ riuscito a sottrargli lo zaino che ha nascosto facendo scudo con il proprio corpo, mentre si allontanava dall’impianto, al fine di guadagnare la fuga. I poliziotti, che avevano assistito alla scena, sono subito intervenuti arrestando il ladro e recuperando la refurtiva che e’ stata restituita al legittimo proprietario.