Tor Bella Monaca: arrestato co 60 dosi di eroina, cocaina e crack

Roma – Un 28enne di Tivoli, senza occupazione e con precedenti, è stato arresta dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Frascati. L’accusa è di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

Ieri pomeriggio, i Carabinieri lo hanno fermato per un controllo dopo averlo notato percorrere più volte, avanti e indietro, via dell’Archeologia. Nelle tasche del 28enne sono state rinvenute 31 dosi di eroina, 22 dosi di cocaina e 7 dosi di crack, oltre a 290 euro in contanti, ritenuti provento dello spaccio.

L’arrestato e’ stato portato in caserma e trattenuto in attesa del rito direttissimo, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.