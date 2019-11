Weekend della Mic, domani da Mozart a Verdi

Roma – Sabato 30 novembre le melodie dell’italiano Giuseppe Verdi e dell’austriaco Wolfgang Amadeus Mozart accompagneranno i visitatori durante la nuova apertura serale dei Musei Capitolini. Il museo rimarra’ aperto dalle 20 alle 24 (ultimo ingresso ore 23) per la manifestazione I weekend della Mic. Ingresso libero previa esibizione della Mic Card, o biglietto simbolico di 1 euro. Gli eleganti saloni dei palazzi di Piazza del Campidoglio faranno da scenario alla suggestiva serata musicale Da Mozart a Verdi, realizzata in collaborazione con Roma Tre Orchestra.

Ad eseguire il programma saranno i giovani musicisti dell’orchestra universitaria che, in diversi orari all’interno dell’Esedra del Marco Aurelio e della Sala Pietro da Cortona, daranno vita ad un vero e proprio viaggio nel tempo, alla scoperta dei brani piu’ noti dei compositori e dei loro aneddoti di vita piu’ importanti. La voce narrante di Valerio Vicari, ad esempio, fara’ da contrappunto alle esecuzioni – in due atti, alle 20.15 e alle 22.00 – della pianista Giulia Loperfido e della soprano Maria Komarova, raccontando la vita e le opere di Giuseppe Verdi, del quale si ripercorrera’ l’evoluzione dello stile e della sua poetica nonche’ il contesto storico in cui questo avvenne (Sala Pietro da Cortona).

Nell’Esedra del Marco Aurelio sara’, invece, Sandro Cappelletti con il Roma Tre Orchestra String Quartet a ripercorrere le tappe del viaggio in Italia del giovane Wolfgang Amadeus Mozart (alle ore 21.00 e alle ore 22.45). Seguendo lo sviluppo creativo del quattordicenne Wolfgang, si andra’ direttamente al dicembre del 1769, periodo in cui il compositore-ragazzo fece il primo dei tre viaggi nella nostra penisola. Furono questi i momenti decisivi per la crescita artistica del giovane Mozart, in cui presero forma i suoi primi Quartetti per archi, gia’ rivelatori di un immenso talento. A completare il programma della serata un calendario di visite guidate gratuite alla mostra Luca Signorelli e Roma. Oblio e riscoperte per gruppi di 25 persone (numero massimo), fino a esaurimento dei posti disponibili.

L’appuntamento sara’ direttamente all’ingresso della mostra e si potra’ scegliere tra le seguenti fasce orarie: 20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 22.30, 23.00. In attesa della serata con Verdi e Mozart ai Capitolini, i visitatori avranno l’opportunita’, sabato pomeriggio alle ore 16.00 all’interno del Museo Napoleonico, di partecipare all’appuntamento con un altro ritratto d’autore: quello dedicato a Franz Liszt. Il concerto gratuito realizzato a cura di Roma Tre Orchestra vedra’ impegnata la pianista Ingrid Carbone che portera’ in scena per l’occasione i brani: Consolations, 6 pense’e poe’tiques; St. Francois de Paule “marchant sur le flots”; Liebestraum (o Sogno d’Amore) e Apre’s une Lecture du Dante – Fantasia quasi Sonata.

I weekend della Mic sono promossi da Roma Capitale, Assessorato alla Crescita culturale – Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, organizzati da Ze’tema Progetto Cultura e realizzati grazie alla collaborazione con le principali istituzioni culturali cittadine. La Mic Card puo’ essere acquistata, rinnovata o regalata (versione Gift Card) in una delle biglietterie dei Musei in Comune o nei Tourist Infopoint. In alternativa si potra’ acquistare sul sito www.museiincomuneroma.it (con l’aggiunta di 1 euro di prevendita).