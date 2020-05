Bordoni-Picca: situazione mense scolastiche è drammatica

Roma – “Le mense scolastiche, a causa dell’emergenza Covid-19, sono chiuse da mesi, una drammatica situazione per le cuoche e le lavoratrici addette ai servizi di refezione che sono rimaste senza lavoro e senza aiuti. Abbiamo sollecitato piu’ volte l’assessore alle politiche per la Scuola Mammi’ ad intervenire con la massima urgenza per dare risposte. Parliamo di circa 2000 addetti che si ritrovano in una situazione dove non possono contare piu’ su alcun tipo di sostegno economico”. Lo dichiarano in una nota il consigliere capitolino Davide Bordoni e la consigliera municipale Monica Picca (Municipio X), della Lega per Salvini Premier.

“Tra pagamenti irrisori anticipati e spettanze minime per tipologie di orario altamente penalizzanti hanno esaurito ogni forma di sostentamento. Tutta l’incertezza che ancora pesa sul mondo della scuola non offre alcuna prospettiva sulla ripresa della loro attivita’. Serve un tavolo tecnico permanente di discussione sull’occupazione. Alcune di queste lavoratrici sono ancora in attesa di percepire il fondo di integrazione, una condizione ai limiti dell’emergenza. Il Comune fara’ bene a non sottovalutare questo problema di grande impatto sociale”.