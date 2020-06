Buschini: con piano triennale prima risposta per rilancio settore

Roma – “L’approvazione del Piano Turistico da parte del Consiglio regionale del Lazio rappresenta una risposta molto importante per promuovere il brand Lazio in una fase delicata del settore nella nostra Regione. Sara’ possibile utilizzare immediatamente risorse che puntano al rilancio dell’economia, per un piano che si fonda su tre linee guida: sostenibilita’, innovazione e accessibilita’”. Lo dichiara in una nota il presidente del Consiglio regionale del Lazio, Mauro Buschini. “Grande attenzione- spiega- viene posta sulla valorizzazione del binomio tra ambiente e turismo e sulla diffusione degli strumenti digitali. Un piano di prospettiva, per un nuovo sviluppo che permetta di superare la crisi causata dal Covid e rilanci le straordinarie bellezze dei nostri territori. Senza dubbio, una prima e importante risposta agli operatori del settore”.