Campidoglio: Coronavirus, sostegno economico per nidi

Al via sostegno economico per nidi in convenzione, concessione e progetto di finanza

Roma – L’Amministrazione Capitolina sta attuando misure di sostegno economico per i gestori dei nidi in convenzione con Roma Capitale, in concessione e progetto di finanza, in linea con quanto previsto dall’art. 48 del DPCM del 17 marzo.

Durante la sospensione delle attività educative l’Amministrazione erogherà agli enti gestori, sulla base delle somme stanziate in bilancio, sia una quota per le prestazioni rese in altra forma, come ad esempio l’attività educativa a distanza, sia un’ulteriore quota finalizzata al mantenimento delle strutture in modo tale da garantirne l’immediata disponibilità e funzionamento al momento della ripresa delle attività.

Il tutto al netto delle quote contributive degli utenti. Non potranno essere rimborsati quei costi ordinari di conduzione del servizio, tra cui vitto, quota parte utenze e materiale didattico di consumo, che non risulteranno sostenuti dai soggetti gestori nel periodo di sospensione delle attività educative.

La misura è stata rappresentata dall’Amministrazione Capitolina in conference call ieri con le rappresentanze dei gestori degli asili nido in convenzione, concessione e progetto di finanza.