Corte Conti, Buschini: riconoscimento a lavoro importante

Roma – “Il parere positivo della Corte dei Conti sul bilancio della Regione Lazio, il settimo consecutivo, rappresenta il riconoscimento di un lavoro importante svolto in questi anni dall’amministrazione regionale Zingaretti all’insegna del risanamento, del taglio agli sprechi e degli investimenti mirati alla crescita complessiva dell’intero territorio.”

“Sono stati sottolineati diversi aspetti positivi e qualificanti della gestione finanziaria e patrimoniale della Regione degli ultimi esercizi e del 2019 in particolare: il buon andamento della spesa regionale e’ fondamentale non solo per la finanza pubblica, ma anche per le politiche di sviluppo di tutto il Lazio. Per quel che concerne i gruppi Consiliari, in questi anni la Regione ha sempre recepito i suggerimenti della Corte dei Conti e da settembre avvieremo un confronto proficuo per migliorare ulteriormente la gestione delle risorse dei gruppi”. Cosi’ in un comunicato il presidente del Consiglio regionale del Lazio, Mauro Buschini in merito al giudizio di parificazione del Rendiconto generale della Regione Lazio relativo all’esercizio finanziario 2019. I giudici contabili hanno parificato anche il rendiconto della Pisana.

“Continuano a diminuire i tempi dei pagamenti che, mi preme sottolineare, nel 2013 superavano addirittura i mille giorni. E poi l’uscita dal Commissariamento per il ritorno ad una gestione ordinaria della Sanita’ con la possibilita’ di programmare investimenti e migliorare i servizi. Risanare i conti- conclude- significa poter lavorare per migliorare la qualita’ della vita ai cittadini. La Regione Lazio e’ finalmente un ente virtuoso”.