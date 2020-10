Cozzoli: Stadio Olimpico, a breve lanceremo tour guidato

Roma – “Nelle prossime settimane lanceremo il tour dello stadio Olimpico: quando l’ho visitato mi sono emozionato molto e ho pensato che potevo condividere questa emozione con tante altre persone e i tustisti, come succede in molti altri Paesi. Quindi tutti potranno avere la possibilita’ di visitare l’impianto e andare in campo per toccare l’erba, viverlo non solo durante le partite o le gare. Vorremmo valorizzare di piu’ lo stadio che ha grandi potenzialita’ inespresse, e per questo stiamo investendo anche tecnologicamente”. Lo ha annunciato il presidente di Sport e Salute, Vito Cozzoli, durante l’evento ‘Roma riparte dallo sport’, organizzato al Circolo Antico Tiro a volo.

Cozzoli ha spiegato, a questo proposito, di aver incontrato il nuovo proprietario della Roma, Dan Friedkin in occasione della gara dei giallorossi con la Juventus. “Come padrone di casa all’Olimpico mi sono sentito in dovere di salutarlo e di incoraggiarlo per la sua attivita’. Gli ho spiegato che vogliamo valorizzare lo stadio Olimpico e stiamo lavorando anche con loro, cosi’ come con la Lazio”.

Nello specifico, non pensiamo a “mini-musei delle societa’, ma stiamo allestendo delle sale dove potranno eventualmente esporre i cimeli o pensare a iniziative di merchandising”.

Cozzoli ha quindi ribadito il prossimo avvio del progetto, “in collaborazione con Cassa Depositi e Prestiti, di un incubatore di start up per l’innovazione tecnologica al servizio dello sport e del wellness”.

Infine, parlando non solo dell’area del Foro Italico ma anche dello stadio Flaminio, il presidente di Sport e Salute ha annunciato: “Stiamo lavorando per una soluzione e per realizzare un’area dello sport, un hub a livello internazionale che possa diventare un ‘district’ per lo sport e l’entertainment”.