De Priamo: Raggi deve valutare cancellazione anche via Togliatti

Roma – “La Raggi rivendica la cancellazione delle vie dedicate ad Arturo Donaggio ed Edoardo Zavattari, peraltro con intitolazione decisa da giunte di sinistra. Se la sua intenzione e’ quella di una revisione toponomastica che cancelli le intitolazioni a chi, a prescindere da altri meriti, ha avuto ruoli in pagine negative come le leggi razziali, allora deve coerentemente estendere questa revisione anche a chi ha avuto gravissime responsabilita’ su altre disgraziate pagine di storia come quelle dei gulag sovietici e quindi cancellare anche Via Palmiro Togliatti, che per molti chilometri caratterizza la periferia romana. Se revisione deve essere che lo sia fino in fondo e senza strabismo”. Cosi’ in un comunicato Andrea De Priamo, capogruppo di Fdi in Campidoglio.