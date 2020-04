Diario a utenti impianti sportivi: non c’è solo rimborso

Roma – “In questo periodo di forzata inattivita’ gli operatori sportivi stanno sostenendo enormi sacrifici sia per le perdite economiche ma soprattutto per il rischio di chiusura, vivendo nell’incertezza di una riapertura nella prossima stagione. L’amministrazione capitolina, fin dal primo momento, attraverso una sinergia con tutte le istituzioni coinvolte – Stato, Regione, Citta’ metropolitana – ha messo in campo ogni strumento necessario a sostenere il mondo sportivo in questa difficile situazione, fermo restando il fatto che gli operatori sportivi sono, anche attualmente, obbligati a sostenere costi legati ad un’attivita’ che al momento e’ ferma”. Lo scrive il presidente della commissione Sport di Roma Capitale, Angelo Diario (M5S), in una lettera aperta pubblicata sul suo blog e indirizzata ai soci delle asd romane e agli utenti degli impianti sportivi capitolini.

“Molte famiglie si trovano nella condizione di aver versato le quote di iscrizione per frequentare corsi che, e’ vero, non si sono svolti. Allo stesso tempo, pero’, ci tengo a condividere un pensiero: le associazioni e le societa’ sportive dilettantistiche non possono essere considerate alla stregua delle societa’ di capitali. Lo sport non e’ soltanto un servizio da vendere- prosegue Diario- coloro che vivono esercitando con passione e impegno una pratica sportiva in modo costante sono, infatti, animati dalla volonta’ di promuoverne i valori e la funzione sociale”.

Per il consigliere capitolino “le societa’ e le associazioni sportive sono costituite da un insieme di persone, compresi voi associati, che sposano un progetto basato su valori comuni, come il rispetto delle regole, il gioco di squadra, il fair play. Rappresentano un presidio sociale senza il quale la nostra comunita’ sarebbe infinitamente piu’ debole e frammentata. Dando la vostra adesione ad un’associazione sportiva ed iscrivendo i vostri figli a un corso, state scegliendo di far parte di questo mondo, di condividerne valori e progetto e di volerli sostenere”.

“Desidero rassicurare gli utenti sul fatto che quello che hanno pagato non andra’ perso. Appena sara’ chiaro quando potranno riprendere le attivita’, ogni associazione e societa’ – con il sostegno delle istituzioni – fara’ in modo di offrire un piano di recupero a tutti. Voglio ricordare, infatti, che il decreto Cura Italia prevede la possibilita’ di erogare voucher a favore degli utenti per recuperare, nella prossima stagione, attivita’ di cui non si e’ potuto usufruire per la chiusura degli impianti a causa del Covid-19.”

“In questo modo vengono tutelati gli utenti, le societa’ sportive e i gestori di impianti e degli eventi sportivi- conclude Diario- In attesa che vengano definiti tutti gli interventi governativi a sostegno dello sport di base (oltre ai voucher sono allo studio misure per l’incremento delle detrazioni per le spese sportive), fatto salvo il diritto di non perdere quanto avete versato, vi invito a sostenere le nostre asd e ssd nell’anno sportivo che verra’, rimanendo aperti a delle soluzioni alternative al rimborso, in questo momento molto difficile per tutti, comprese le associazioni e le societa’ sportive di base”.