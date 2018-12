Fassina: convocare esercito per buche è surreale

Roma – “Roma non ha emergenze, ha problemi strutturali. Sono problemi che arrivano al punto di insostenibilita’: dal ciclo dei rifiuti ai trasporti, alle strade. Chiamare l’esercito per sistemare le buche e’ surreale. È innanzitutto frutto di disperazione, comprensibile e giustificabile all’avvio della Giunta, ma grave a meta’ mandato della Sindaca Raggi”.

“È l’ulteriore conferma delle condizioni patologiche dell’amministrazione capitolina e dello scarso senso istituzionale del Governo e, in particolare, della Ministra della Difesa. Quando potremo avere una amministrazione che programma e gestisce in via ordinaria appalti? Quando potremmo avere un quadro strategico per la citta’?”. Cosi’, in un comunicato, Stefano Fassina, consigliere di Sinistra per Roma.