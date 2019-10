Fdi: domani manifestazione a Corso Francia per dire ‘basta’ a gestione indecente rifiuti

Roma – “Martedì 8 ottobre, dalle ore 17, manifesteremo a Corso Francia, davanti ai giardini di via Antonio de Viti de Marco, per dire “basta” alla raccapricciante gestione dei rifiuti dell’Amministrazione Raggi, di una Giunta che, dall’inizio del suo corso, non ha saputi incidere positivamente su nulla, anzi, ha peggiorato la situazione relativa alla raccolta dell’immondizia e al suo trattamento”. Cosi in una nota Stefano Erbaggi, esecutivo romano di Fratelli d’Italia, Marco Ottaviani e Adriana Glori, esponenti di FdI nel Municipio XV.

“Siamo stanchi di vedere Roma e, nello specifico, questo quadrante, messi in ginocchio da tanta inefficienza. Da quando ci sono i 5 Stelle al Governo della Città, abbiamo assistito ad un vero e proprio scempio in tema di rifiuti, reso ancora più pesante da multe ingiustificate ai cittadini, perché causate dalla mancata raccolta, dalla mancata approvazione dei bilanci Ama e dal sesto cambio al vertice della municipalizzata. Vi aspettiamo per manifestare insieme il nostro disagio davanti ad una situazione che appare irrecuperabile e giunta ormai allo sbando più totale”, concludono Erbaggi, Ottaviani e Glori.

Nel corso della manifestazione, sarà possibile firmare la richiesta rimborso Tari e la petizione contro lo “Ius Soli”.