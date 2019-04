Gasparri: Assange subito processato in maniera esemplare, vergogna a chi lo difende

Roma – “È raccapricciante vedere gente che va addirittura in televisione a difendere Assange. Una persona pericolosa, che deve essere processata e condannata duramente, non solo dagli Stati Uniti ma da tutta la comunita’ internazionale. Chi lo difende merita il disprezzo piu’ totale. Non e’ un caso che abbia avuto nel passato contatti in Italia con taluni movimenti politici e alcune organizzazioni. Perche’ e’ gente che ha comportamenti analoghi. Che ha usato la tecnologia in modo intollerabile”.

“Assange deve essere punito con rapidita’ ed in modo esemplare -spiega Gasparri-. E chi lo difende va controllato e indagato perche’ potrebbe nascondere qualcosa di illegale. Ed e’ ulteriore vergogna per l’Italia avere nel governo un personaggio come tal Di Stefano che difende Assange. Basta con questo governo che sta riducendo l’Italia a zimbello nella comunita’ internazionale. È tempo di allontanare chi inneggia a Maduro e Assange. L’Italia non merita questa ignominia”. Lo afferma il senatore Maurizio Gasparri, di Forza Italia.