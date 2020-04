Guadagno: non si fermano bandi attività cultura

Roma – “I bandi pubblici per le attivita’ e le manifestazioni culturali a Roma non si sono fermati e proseguono il loro iter. Nella commissione Cultura di ieri, grazie all’intervento del vicesindaco Luca Bergamo e dei rappresentanti del dipartimento Cultura di Roma Capitale, abbiamo fatto il punto sullo stato dell’arte, sulle variazioni e riprogrammazioni per il futuro dei vari bandi dedicati al settore culturale. Per alcuni, come quello dell’Estate Romana 2020-2021-2022, e’ stata disposta la proroga al 29 aprile, e naturalmente saranno ben accolte proposte innovative che tengano conto della particolare situazione di emergenza che stiamo vivendo a causa del Covid -19”. Lo scrive su Facebook la presidente della commissione Cultura di Roma Capitale, Eleonora Guadagno.

“Per altri bandi in chiusura o per quelli futuri stiamo lavorando per mantenerne inalterata la caratteristica tematica, ad esempio ‘Eureka’ per le attivita’ culturali sulla scienza e ‘Contemporaneamente Roma’ per quelle dedicate all’arte contemporanea, ma con la possibilita’ di riprogrammarne la calendarizzazione alla fine dell’emergenza sanitaria da Coronavirus, o non appena la situazione ne permetta lo svolgimento in sicurezza- prosegue Guadagno- Mantenere aperti i bandi vuol dire anche permettere agli operatori di non perdere i fondi e avere fiducia nel futuro. Per venire incontro alle difficolta’ economiche che tutto il settore culturale si e’ trovato improvvisamente ad affrontare abbiamo lavorato sin dall’inizio della crisi, attivando una task force del Dipartimento Cultura di Roma Capitale per liquidare il pagamento di tutti i bandi recenti, in modo che gli operatori possano disporre nell’immediato di liquidita’ finanziaria. E per gli operatori del cinema, dello spettacolo e dell’arte dal vivo stiamo pensando alla sospensione o l’abbattimento di oneri e tassazioni”.